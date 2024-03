Bonus Asilo Nido 2024 | ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo

(Di giovedì 28 marzo 2024)peril. È possibile presentare domanda per il, ileconomico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asilipubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembreperil, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE...

Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette ... (gazzettadelsud)

LA MISURA. Scadenza il 31 dicembre: spetta per i figli sotto i 36 mesi. Per il 2024 è possibile chiedere solo le mensilità tra gennaio e agosto. (ecodibergamo)

Tradate aiuta le famiglie con figli piccoli: in arrivo Bonus nido e maternità - Il comune di Tradate ha aperto la possibilità di presentare domanda per il Bonus Asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione e per l’assegno di maternità.varesenews

Via libera alle domande per il «Bonus Asilo nido» - Via libera al Bonus Asilo nido per il 2024. La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi; nel caso del minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni ...ecodibergamo

