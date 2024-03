Bonny Parma | quattro squadre di Serie A sul gioiello crociato

Torino, per l'attacco si valuta la pista laurienté - Il Torino dovrà far i conti con un ampio restyling a fine stagione complice i diversi "gioielli" ricercati dalle principali big italiane ...sportmediaset.mediaset

Parma-Lugano 7-0, la fotogallery di SportParma - Gli scatti di Massimo Morelli dallo campo di gara del Mutti Training Center di Collecchio in occasione dell’amichevole Parma-Lugano (clicca qui), terminata 7-0. Vittoria larghissima per i gialloblù ch ...sportparma

TUTTOSPORT - Torino, nel mirino Laurienté del Sassuolo - Per questo si sta lavorando per l'attacco e, come riportato da Tuttosport, i granata avrebbero pensato a Armand Laurienté del Sassuolo. In alternativa rimangono calde anche le piste che portano a ...napolimagazine