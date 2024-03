Boltiere preso da esempio per i progetti sulle ciclabili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si è tenuta lo scorso sabato 23 marzo, nei locali dell’Università degli studi di Bergamo del campus di Dalmine, la conferenza sulla mobilità ciclabile per i comuni della sponda est del fiume Brembo. I vari comuni stanno studiando i punti di possibile interesse del proprio territorio e l’obiettivo è quello di creare collegamentitra questi diversi punti. Il Comune diè stato ritenuto tra quelli della sponda est del fiume Brembo unper la gestione deisulla mobilità dolce. Proprio per questo motivo è statocome modello per il territorio durante la conferenza che si è tenuta sabato 23 marzo a Dalmine nei locali dell’Università. Oltre ai professori dell’Università ed Agenda21, che sta curando proprio i bandi relativi al tema delle, erano ...