Bologna | tornano in gruppo Zirkzee e Karlsson

(Di giovedì 28 marzo 2024) La notizia più attesa, in casa, a quattro giorni dal lunch match di pasquetta con la Salernitana al Dall’Ara, arriva dall’infermeria: Joshuaè tornato ine, con un recupero lampo, ha smaltito in anticipo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra accusata contro l’Inter. A questo si aggiunge il fatto che da ieri è tornato inanche Jesper, guarito da una distorsione alla caviglia sinistra che lo aveva fermato alla vigilia della sfida con i nerazzurri. Dunque, nel giorno in cui sono rientrati i nazionali dagli impegni con le rispettive selezioni, Thiago Motta ritrova unal completo e avrà l’imbarazzo della scelta in vista di lunedì. Probabile comunque chepossano partire dalla ...

E’ cambiata la musica. Il Bologna torna a vincere dopo oltre un mese, lo fa schiacciando in rimonta il Sassuolo, e sulle note di ‘Poetica’ di Cesare Cremonini. "Non è mai finita, abbracciami", ... (sport.quotidiano)

Bologna , 25 febbraio 2024 – A cadenza quasi semestrale, gli ‘ ecovandali ’ tornano in azione in zona Saragozza . La scorsa notte, per la terza volta da un anno a questa parte, diversi suv si sono ... (ilrestodelcarlino)

CALCIO. Dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro, Gasperini dovrebbe riproporre i tre giocatori tenuti a riposo in vista dello scontro diretto per la Champions in programma domenica 3 marzo al ... (ecodibergamo)

Zirkzee torna in gruppo - (Adnkronos) - Buone notizie per il Bologna e i fantallenatori: questa mattina, infatti, Zirkzee è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante olandese ha smaltito i problemi fisici e sarà dunque rego ...msn

Bologna, Zirkzee è tornato in gruppo: cosa filtra in vista della Salernitana - Sorride il Bologna e i suoi tifosi. Questa mattina, infatti, Joshua Zirkzee è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Thiago Motta. L`attaccante olandese.calciomercato

Bologna, tornano in gruppo anche Zirkzee e Karlsson - La notizia più attesa, in casa Bologna, a quattro giorni dal lunch match di pasquetta con la Salernitana al Dall'Ara, arriva dall'infermeria: Joshua Zirkzee è tornato in gruppo e ha smaltito in antici ...ansa