Bologna | il piano per evitare il crollo della Torre Garisenda | “Messa in sicurezza entro il 2024 con i tralicci usati per la Torre di Pisa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Abbiamo definito le modalità di intervento per la” che verràingrazie “aiutilizzati per ladi”, ha spiegato il sindaco di, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio, a proposito dei lavori di ristrutturazione di una delle due torri simbolo del capoluogo emiliano. Iutilizzati in precedenza per ladi, opportunamente modificati, consentiranno di accorciare i tempifase diine i costi dell’intervento. Il gruppo di esperti nominati dal Comune (i professori Nunziante ...