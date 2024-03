(Adnkronos) – Cala del 19,8% la bolletta della luce per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre 2024, in quello che è l’ultimo aggiornamento trimestrale per i clienti non vulnerabili. Lo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Cala del 19,8% la bolletta della luce per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre 2024, in quello che è l’ultimo aggiornamento trimestrale per i clienti non vulnerabili. Lo ... (webmagazine24)

Deciso calo per i costi delle Bollette elettriche, in regime di mercato tutelato, per il trimestre aprile-giugno. Le tariffe scendono di quasi il 20% (- 19,8%), stando a quanto comunica l’Arera, ... (ilfattoquotidiano)

Bollette della luce giù del 20% in regime tutelato. Si allarga il divario con chi è passato al libero mercato - Deciso calo per i costi delle Bollette elettriche, in regime di mercato tutelato, per il trimestre aprile-giugno. Le tariffe scendono di quasi il 20% (- 19,8%), stando a quanto comunica l’Arera, l’aut ...ilfattoquotidiano

Bollette della luce in discesa del 19,8% per il secondo trimestre 2024. Ecco tutti i risparmi - Rispetto a dodici mesi fa il risparmio è del 47,7%. Arera ha affermato: “Il calo è giustificato principalmente dal trend ribassista che ha caratterizzato l'andamento dei prezzi del gas naturale e dell ...ilgiornale

L’Arera: nel secondo trimestre 2024 le Bollette dell’elettricità calano del 19,8% - Milano, 28 mar. (askanews) – Cala del 19,8% la bolletta elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre 2024. Lo fa sapere Arera in quello che è l’ultimo aggiornamento trimestrale per i ...askanews