Bojan | «La mia vita soffocata dall’ansia | una volta ho fermato un aereo in pieno decollo»

(Di giovedì 28 marzo 2024)Krkic in Italia ce lo ricordiamo perché passò per la Roma e per il Milan, con l’etichetta di giovane fenomeno made in Barcellona. Ha una storia particolare: la sua carriera e la suasono state in parte regolatepatologica. La spiega così: “Un’onda gigante veniva e mi trascinava via. Appariva all’improvviso e mi travolgeva. Non potevo fare nulla, non conoscevo le cause, non la vedevo arrivare ed era incontrollabile. C’erano momenti quando non vedevo via d’uscita. La palla cresceva e cresceva e mi dominava, mi soffocava”. Attualmente coordina l’area calcio del Barcellona, e visto che è diventato molto bravo a parlarne, ha deciso di farlo con un libro, “Controllare l’incontrollabile”. Ne parla, anche, in un’intervista a El Mundo “A volte sembra che gli atleti siano più forti. È una bugia, siamo fatti della stessa ...