Blocco Superbonus | Valeriani Pd | “Da Meloni ingiustizia sociale e accanimento su zone terremotate del Lazio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 28 marzo 2024) Massimiliano, consigliere ragionale del Pd ed ex assessore all'Urbanistica della giunta Zingaretti, suldel super bonus, sui condoni edilizi e sulla proposta di trasformare cantine in abitazioni: "Sulgrazie al regalo dinel Lazio sono incagliati crediti per 4 miliardi di euro e centinaia di imprese stanno saltando per aria".