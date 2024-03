BIOETICISTA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quanto possa essere complesso difendere il diritto alla libertà di culto lo scopriamo ogni giorno vivendo in una società sempre più multietnica e multiculturale. Fedi, sensibilità, tradizioni, aprono a continui dibattiti e ripensamenti, fra nuove scoperte della scienza , vecchie convinzioni e diversi modi di guardare alla vita. Come affrontate temi etici in società laiche ma comunque fortemente segnate da istanze religiose? Serve il , ossia colui-colei che si occupa di bioetica. E’ un termine coniato per una figura professionale nuova, che sempre più spesso entra negli organigrammi delle strutture sanitarie e ospedaliere, ma non solo. Il neologismo, non a caso, ha preso campo in seguito all’acceso dibattito degli ultimi anni su questioni etiche sollevate dalle recenti scoperte della biologia e della medicina, prime fra tutte l’uso delle cellule staminali, gli xenotrapianti, i test ...