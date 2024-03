Bioeconomia | incide per l’11% sul valore della produzione dell’economia nazionale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 27 marzo a Roma, nell’ambito dell’evento “Lacircolare in Italia: caratteristiche delle imprese e opportunità di sviluppo“, è stato presentato il rapporto. Si trattaprima indagine diretta a livello territoriale sulle imprese italiane e sulle filiere produttive. Il lavoro è stato realizzato da un team di esperti del Cluster Spring, Unioncamere, Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con Astrid, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Symbola, SVIMEZ, SRM, UniversitàCampania Luigi Vanvitelli, Università Suor Orsola Benincasa e Materias. L’indagine offre una fotografia inedita del settore bioeconomico italiano, evidenziandone le caratteristiche, le performance e le potenzialità di ...

Unioncamere: La Bioeconomia fa bene alle imprese e al Paese. Ecco la prima fotografia della filiera in Italia - incide per l’11% sul valore della produzione dell’economia nazionale. L’indagine è suddivisa in 5 capitoli: profilo delle imprese biobased; scenari della Bioeconomia; vantaggi e performance economiche ...ildenaro

