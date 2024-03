Bimbo ferito allo stadio da un petardo | arresto e Daspo dopo Bari-Sampdoria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni di Genova, considerato il presunto responsabile del lancio di unnel corso della partita del campionato di Serie B trache ferì un bambino di 9 anni. L’uomo è accusato di esplosione di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Gli accertamenti dei poliziotti della Digos della Questura di, con la collaborazione di personale della Digos della Questura di Genova e della Polizia Scientifica die Genova, hanno consentito di individuare l’autore della condotta illecita nei confronti del quale è stato operato l’in flagranza di reato differita. Il provvedimento Il Questore della Provincia diha disposto il divieto di accesso in manifestazioni sportive per la ...