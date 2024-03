Bimba muore in incidente sulla Pontina

(Di giovedì 28 marzo 2024) 19.35viaVecchia all'altezza di Ardea (Roma). Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, è morta una bambina di 8 anni e altri tre bimbi, di 7 e 10 anni, sono rimasti feriti e portati in ospedale. Anche un adulto è stato ricoverato in codice rosso. Un uomo di 36 anni è morto investito da un camionstatale Varesina a Mozzate (Como). Sarebbe stato colpito dal l'autocarro mentre camminava sul lato della strada senza marciapiede. Inutili i soccorsi.

Scontro tra tre auto sulla Pontina: morta una Bimba - Una bambina di 8 anni è morta in un incidente avvenuto fra tre macchine alle 15.45 in via Pontina Vecchia all'incrocio con via della Pescarella, ad Ardea. Altri tre bimbi tra gli 8 e… Leggi ...informazione

Terribile incidente: muore una Bimba, feriti altri tre - Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, è morta una bambina di 8 anni e altri tre bimbi, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, sono stati trasportati in ospedale. Tra i feriti anche un adulto, ...zoom24

Scontro fra tre auto sulla Pontina ad Ardea vicino Roma: morta una bambina di 8 anni, feriti altri tre bimbi - Una bambina di 8 anni è morta in uno scontro che ha coinvolto tre auto sulla Pontina Vecchia ad Ardea, vicino Roma ...notizie.virgilio