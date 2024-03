Bidello arrestato per violenza sessuale su studente 15enne | “È vero | non so cosa è successo | aiutatemi”

(Di giovedì 28 marzo 2024) I fatti sono avvenuti nella zona di Genova. Il giovane era andato in casa del 47enne per una visita di cortesia, l’uomo lo ha palpeggiato e ha provato ad impedirgli di uscire di casa. Ora ha ammesso tutto: "Chiedo perdono. Voglio farmi curare”.

