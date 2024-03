Biasin | «Scudetto al derby? Il tifoso dell’Inter preferisce una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024) A parlare dell’eventualità di una vittoria delloal, Fabrizio. Il giornalista indica una preferenza per i tifosi. UN INTERESSE ? Fabrizioa Radio Sportiva risponde alla domanda di un ascoltatore sull’eventuale vittoria dellonel: «Al, in questo momento, credo interessi vincere loil prima possibile. Tra vincerlo prima o vincerlo nel, secondo me ilvincerlo prima. Dopodiché dovesse capitare unadel genere sarebbe più bello perché sarebbe sicuramente un qualin più. Ma in questo momento non è lapiù ...