Bergamo riparte | basta stagioni così sofferte

(Di giovedì 28 marzo 2024) Serviva un miracolo e la Volley1991 l’ha ’’trovato’’ proprio a fil di sirena centrando la salvezza. E ora parte la riorganizzazione del club. Quando ormai un po’ tutti la davano per spacciata, dopo un filotto negativo e una discesa agli inferi che pareva inarrestabile, la formazione orobica ha estratto dal cilindro un doppio coniglio dal cilindro, andando a vincere in casa del Trentino (già retrocesso ma assai combattivo come dimostra il successo su Busto di pochi giorni prima) e conquistando un punticino domenica scorsa contro Scandicci seconda della classe. Punticino che ha consentito adi superare proprio all’ultima giornata una Cuneo sconfitta inopinatamente e inaspettatamente a Firenze, già salva da tempo e fuori dai giochi playoff, contro una squadra senza alcuno stimolo. "E’ stato incredibile, pazzesco – dice Bozana ...

