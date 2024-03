Bergamo accessibile Passeggiate urbane per testare le barriere architettoniche - Foto - A Bergamo. Giovedì 28 marzo l’ultima delle tre «passeggiate urbane» che ha coinvolto parte del team di professionisti incaricato da Palafrizzoni di redigere il piano e una ventina di persone con ...ecodibergamo

Atalanta, c'è fiducia per la presenza di Teun Koopmeiners contro il Napoli - L'Atalanta ha fiducia per recuperare Teun Koopmeiners in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato nel lunch match delle ore 12.30. Un passaggio quasi obbligato per il finale di campiona ...informazione

Bergamo, parte il cantiere del Villaggio Di Comunità Sacro Cuore - NUOVO CANTIERE. Si realizza il “Villaggio di Comunità” nello storico complesso delle Figlie del Sacro Cuore, in città, un luogo fino a qualche anno fa dedicato all’educazione dei giovani e che, grazie ...ecodibergamo