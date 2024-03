Bergamo | che fine farà il monastero Matris Domini? I dubbi dopo l’addio delle suore domenicane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – E adesso che le ultimerimaste verranno trasferite in Toscana, che ne sarà dell’antico? È questa la domanda che circola in cittàche si è diffusa la notizia delcinque monache fino a oggi impegnate in preghiera e meditazione all’interno del complesso di via Locatelli, a pochi metri dalla stazione di partenza della funicolare che porta in Città Alta. L’annunciato trasferimentoreligiose in una comunità dell’Aretino, infatti, getta “ombre” sul destino del complesso monumentale, risalente alla metà del ‘300. Se la chiesa, vincolata dalle Belle Arti, resterà intatta, altrettanto non è possibile dire con certezza delvero e proprio, ...