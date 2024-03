Bergamo | 49enne uccisa a coltellate | arrestato convivente

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Una donna di 49 anni è statadalnella loro abitazione a Cologno al Serio, in provincia di. L'omicidio è avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 14. Entrambi sono di nazionalità nigeriana. L'uomo, di 45 anni, è statodai carabinieri di Treviglio. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito , oggi attorno alle 14,30, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo . L’uomo, di nazionalità nigeriana ... (gazzettadelsud)

(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal convivente nella loro abitazione a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo . L'omicidio è avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 14. ... (periodicodaily)

Uccide la moglie a coltellate in casa: il dramma nel Bergamasco - Bergamo. Ennesimo femminicidio nella Penisola. Un uomo di nazionalità nigeriana ha ucciso la moglie, 49enne, a coltellate. È successo nel primo pomeriggio di oggi nella loro casa di via Donizetti a Co ...youtg

Bergamo, uomo accoltella la moglie in casa: arrestato - Un uomo, a Bergamo, ha ucciso la moglie 49enne in casa con delle coltellate: è stato poi arrestato dai carabinieri.lettera43

Uccide la moglie a coltellate mentre sono soli in casa: arrestato - Ennesimo femminicidio. Questa volta in provincia di Bergamo dove una donna di 49 anni è stata colpita con diverse coltellate dal marito mentre erano soli in casa.leggo