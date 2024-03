Beniamino Zuncheddu | risarcimento da 30mila euro per 32 anni passati in carcere ?da innocente

L’ex allevatore sardo stava ingiustamente scontando l’ergastolo per la strage del Sinnai. Ora è arrivato un primo risarcimento dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari per aver trascorso quella ... (fanpage)

