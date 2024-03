Beniamino Zuncheddu | 33 anni in carcere da innocente in celle piccole e sovraffollate | avrà un risarcimento di 30mila euro

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha trascorso 33indaper un triplice omicidio che non ha mai commesso, a causa di un processo basato su una falsa testimonianza, ma ora lo Stato gli ha riconosciuto undi. La cifra è stata stabilita dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari che ha riconosciuto oggi all’ex allevatore, assolto e rimesso in libertà lo scorso gennaio al termine del processo di revisione tenuto a Roma, un, come richiesto dal 2016 dal suo legale Mauro Trogu, per aver trascorso oltre diecidi detenzione in. Nel gennaio 1991fu accusato e poi ...

