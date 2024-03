Benevento | sequestrati un capannone e un immobile in contrada San Vitale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data 27/03/2024 Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale di– Nucleo Polizia Giudiziaria coordinati dal Comandante dott. Pasquale PUGLIESE in collaborazione con il servizio di Vigilanza Edilizia del Settore Urbanistico coordinato dal Geom. Gianmarco VARRICCHIO e dall’Arch. Antonella MORETTI, a seguito di un’articolata e complessa attività investigativa, con annessa ricostruzione documentale, hanno riscontrato inSannel Comune di, diverse violazioni delle norme urbanistico-edilizie. Tre i sequestri penali operati dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale di: • Un’area di circa 3.000 mq. dove erano in corso di esecuzione lavori edili per la realizzazione di unin acciaio di ...

Sono stati sequestrati , picchiati e torturati all’interno di un appartamento in cui erano andati per risolvere pacificamente un litigio. Le vittime sono tre giovani , di cui uno minorenne, e da ... (ilfattoquotidiano)

Quattro uomini sono indagati a vario titolo per tortura, sequestro di persona e rapina: avrebbero sequestrato e seviziato per ore tre giovani (uno dei quali minorenni) in un appartamento di Benevento (ilgiornale)

Benevento, parte la Pasqua tra fede e folklore - A Benevento, oggi alle 17, la Messa in Coena Domini alle 18,30 in Duomo presieduta da Felice Accrocca arcivescovo metropolita con la cerimonia della lavanda dei piedi, simbolo del servire, essere ...ilmattino

Sequestri e torture in città, il Riesame conferma misure cautelari per gli indagati - Il Tribunale del Riesame ha confermato, respingendo ricorsi presentati da tre dei quattro indagati per il caso ‘torture’ ai danni di tre giovani di San Leucio del Sannio, in un caseggiato del Rione Li ...ilsannioquotidiano

Depuratori Gesesa via i sigilli, Russo: «Il giorno più bello» - Fine di un calvario. Tornano completamente a Gesesa i 12 depuratori sequestrati nel 2020 nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sull'inquinamento dei corsi d'acqua. Si tratta ...ilmattino