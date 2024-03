Becky Lynch | “Dubito possa essere la mia ultima WrestleMania”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 28 marzo 2024) Intervistata da MMA Hour per la presentazione della sua autobiografia,ha parlato del suo contratto e dell’imminente scadenza. Tra due mesi infatti il suo accordo con la WWE avrà fine e per ora l’accordo non è ancora stato rinnovato. Nonostante ciò, alla domanda se l’edizione 40 sarà la suaha prontamente risposto: “Ne.”says she has two months left on her current deal with WWEAriel: "Is there a chance this is your last?": "I doubt that" pic.twitter.com/ywF8j8tAqU— Julian Weeks (@JulianWks) March 27, 2024 Un segnale che crea sicuramente sicurezza per l’intero WWE Universe.