Beautiful anticipazioni oggi 28 marzo | Taylor dubita ancora di Ridge!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sei pronto per un’altra turbolenta puntata di? Ledel 282024 promettono di scuotere le fondamenta di Villa Forrester con rivelazioni scioccanti e desideri di vendetta che bruciano nel cuore dei protagonisti. Il Paradiso delle Signore: Marcello mette all’angolo il Commendatore!diIl matrimonio imminente diè minato dall’ombra di Brooke.comincia are che l’amore diper lei sia sincero, temendo che il Forrester la stia scegliendo solo come rifugio dopo la rottura con Brooke. Il timore di essere un surrogato dell’amore ...