Bayern Monaco | nome a sorpresa per il prossimo allenatore | è stato a un passo dal Milan

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilè alla ricerca del: tra i candidati spunta ildi una mancata conoscenza del calcio italiano. E’ una stagione complicata in Baviera, i tifosi infatti sono abituati a vincere e anon attraversavano un’annata senza titoli dal 2011/2012. Da allora sono arrivati un numero di titoli incredibile, dalle 11 vittorie in Bundesliga consecutive passando per 2 Champions League. Sulla panchina in quella stagione da incubo a inizio decennio scorso c’era Jupp Heynckes, che però venne confermato e l’anno seguente condusse i suoi alla vittoria di uno storico triplete. Questa stagione, se possibile, sta andando ancora peggio. Le aspettative, come ogni anno da quelle parti, erano altissime e con il colpo in attacco dell’ultimo secondo ad agosto si erano ...