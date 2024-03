Basket B nazionale Ristopro | altro show dall’arco | battuta Mestre 80-73

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fabriano vince lo scontro diretto per il quinto posto segnando 15 triple. Centanni è il mattatore, i cartai infilano l’ennesima perla della gestione-Niccolai CERRETO D’ESI, 27 maerzo 2024 – Lacontinua a volare e supera la Geminial PalaChemiba 80-73. Dopo l’esaltante vittoria ottenuta sul parquet della capolista Ruvo di Puglia, la squadra di Niccolai ha ancora benzina in corpo per riuscire, tre giorni dopo e con una rotazione a sette uomini, a rimontare da -14 negli ultimi due quarti fino a prendersi il diciottesimo successo stagionale. Stavolta è Centanni, con sette triple, a guidare i suoi e a rialzarli, in collaborazione con capitan Stanic, nel momento critico ad inizio terzo quarto, quando gli ospiti, guidati da un sontuoso Mazzucchelli, allungano sul 34-48. Fabriano dimentica all’improvviso le difficoltà di un secondo quarto ...

