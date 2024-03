Basket B interregionale | playout A Mondragone disco rosso per la Virtus

(Di giovedì 28 marzo 2024) Centro85Civitanova 82 : Savarese 6, Di Napoli 15, Verazzo 4, D’Agostino ne, Pagliaro, Tonfack 20, Ogbodu ne, Okoro ne, Puoti 13, Mrgic, Hajrovic 27. CIVITANOVA: Arienti 23, Bini 10, Botteghi 6, Felicioni 2, Vallasciani 15, Cicconi Massi 2, Abbate ne, Fermani ne, Micalich 24, Seri. All. Schiavi. Arbitri: Faro e Rosato di Roma. Parziali: 19-18, 42-38, 61-53, 85-82. Seconda sconfitta di fila per lache torna a mani vuote danella prima giornata di ritorno deidella Bdi. È una partita combattuta in cui la squadra di casa nel finale riesce ad allungare il passo di quel tanto da non permettere agli avversari di rientrare in partita. Alla formazione ospite non sono state ...

Neanche il tempo di gustarsi la bella vittoria sul filo di sirena contro Campus Piemonte, che l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino è chiamata a scendere subito in campo per un altro ... (sport.quotidiano)

Capitan Giacomini (200 presenze) e compagni giovedì 28 marzo alle 21 al PalaPanzini contro il Fiumicino Senigallia , 27 Marzo 2024 – Turno infrasettimanale e poi sosta per la festività pasquale per ... (vallesina.tv)

Basket Nella “Divisione regionale 1“ L’Audax di Castigliego condannata a battere la Liburna Livorno - Forse è l’ultima occasione per fare punti, per l’Audax che questa sera (ore 21, palazzetto di Avenza, porte girevoli), ospita la Liburnia Livorno per l’anticipo infrasettimanale della 12ª e penultima ...msn

Dany Basket, altro colpo in trasferta: sbancato il parquet di Borgomanero - Successo di fondamentale importanza in chiave playoff per il Dany Basket Quarrata, trascinato da Antonini, Regoli e Tiberti Non si ferma più il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che sbanca ...pistoiasport