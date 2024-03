Baseball serie A San Marino scalda i motori tra conferme e volti nuovi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aprile è il mese del vero inizio, in casa San. La squadra del manager Doriano Bindi accoglie alcuniin ruoli chiave e organizza le amichevoli nelle settimane che precedono il debutto ufficiale del 26 con Macerata. Sul Titano ecco il nuovo shortstop, Javier Lopez, e un giovane lanciatore con esperienza di Bundesliga. Christian Pedrol. Javier Lopez andrà dunque a ricoprire un ruolo chiave per i successi di ogni squadra, lo spot di interbase lasciato scoperto da Erick Epifano, ritiratosi. Il general manager Mauro Mazzotti è andato sul sicuro, andando a prelevare un giocatore che ha già mostrato di poter avere un rendimento elevato nel campionato italiano. Lopez, 30 anni a dicembre, è di nascita dominicana e passaporto olandese e conosce bene laA per averci giocato le ...