Bergamo . La raccolta di tutte le offerte di lavoro a Bergamo e sul territorio bergamasco, alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego provincia li. Ogni offerta riporta ... (bergamonews)

Allarme bomba in più zone della Puglia: controlli sono in corso da parte della polizia anche nella stazione di Bari-Palese dopo il ritrovamento di un altro biglietto che annuncia va la presenza... (quotidianodipuglia)

Bari, il lavoro dei commissari parte dall'Amtab: le carte ai raggi X - Inizia dall’Amtab, l’azienda municipalizzata dei trasporti di proprietà del comune di Bari, l’attività della commissione d’inchiesta, nominata dal ministro ...quotidianodipuglia

Gratteri contro i test ai magistrati. «Trap e Tik tok, la mafia si evolve» - «Le mafie si evolvono, mutano col mutare della società e ci somigliano sempre di più: ieri usavano Facebook per minacciarsi e mostrare potere, oggi usano Tik Tok per gli ...quotidianodipuglia

Forza Italia vuole sentire Decaro e Emiliano sul caso Bari in Commissione Antimafia . La presidente Colosimo: “Prima gli atti” - Da Palazzo Chigi la linea suggerita è un’altra: "prudenza." Per evitare che il polverone di Bari, come del resto lo "scandalo dossier" della Dna, finito anch’esso sulla scrivania della Commissione Ant ...ilcorrieredelgiorno