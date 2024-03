Bankitalia | nel 2023 7 mld di perdita lorda | primo rosso dal 2007

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (askanews) – La Banca d’Italia ha chiuso ilcon unadi Bilancio per oltre 7 miliardi di euro, interamente compensata dal ricorso al fondo rischi generali, su cui aveva accumulato consistenti riserve negli anni passati. Ne è derivato un risultato netto positivo per 0,8 miliardi. Si tratta dalla primadalper l’istituzione ed era ampiamente attesa, dato che correlata agli effetti della stretta monetaria operata a livello di Bce e Eurosistema delle banche centrali. Lo ha spiegato il governatore di, Fabio Panetta, nella sua relazione all’Assemblea dei partecipati al capitale, sul bilanciodell’istituzione. “L’attuazione della politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi si è ...

