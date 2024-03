Bankamn-Fried condannato a 25 anni di carcere

Il ‘re delle criptovalute’ condannato a 25 anni per frode - Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato della piattaforma Ftx, era accusato di aver rubato miliardi ai suoi clienti, fra cui anche diversi Vip ...laregione.ch

Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni di carcere: il re delle criptovalute colpevole di truffa - Il «re delle criptovalute» Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per una enorme frode che ha portato al collasso di FTX, un tempo una delle più popolari piattaforme di scambio ...corriere