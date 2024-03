Baku e Teheran cercano contatti pragmatici Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nelle ultime settimane sembra essere in corso un processo di riavvicinamento tra, all’interno di una situazione diplomatica alquanto complessa. All’inizio di marzo 2024 i rappresentanti dei ministeri degli Esteri dei due Paesi si sono incontrati per lavorare sulla riapertura dell’ambasciata azera a, che era stata chiusa nel gennaio del 2023 in seguito all’irruzione di un uomo armato che aveva ucciso un membro del personale della sicurezza, ferendone altri due. Dopo questi sviluppi i rapporti, già difficili, tra i due Stati avevano raggiunto il loro nadir. L’incontro in questione sembra aver portato a un cambio di rotta, ponendo le basi per diverse nuove iniziative congiunte tra i due Paesi, dopo che i rapporti bilaterali avevano quasi cessato di esistere. Il 15 marzo il ministro dell’Energia iraniano Ali-Akbar ...