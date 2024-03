Bagnino | un mestiere da liceali Al via l’esperimento in Versilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Mancano i bagnini. A poche settimane dall’inizio della stagione che porterà gli appassionati del sole in spiaggia, i gestori degli stabilimenti balneari sono alla disperata ricerca di bagnini. Un’estate di sacrificio ma in zone come lai compensi arrivano anche a 3500 euro al mese. Ma non ovunque si arriva a questi cifre, spesso si supera appena i mille euro e non tutti i ragazzi si prestano a ’sacrificare l’estate’ facendo straordinari spesso pagati al nero. Da qui la scelta di godersi la giovinezza in relax. Ma c’è comunque chi vuol sfruttare l’occasione per mettersi qualche soldo da parte. Al liceo scientifico Enriques di Livorno c’è la possibilità di ottenere il brevetto. Età minima 16 anni anche se la normativa vuole arrivare alla maggiore età. "Organizziamo il corso con la Federazione italiana Nuoto – dice il dirigente scolastico Ersilio Castorina – ...