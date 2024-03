Autostrade | incidente risolto tra Ponzano Romano e Roma

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Agenzia Nova) – Alle ore 16:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso trae il bivio con la Diramazione dinord in direzione di, è statol’, avvenuto in mattinata tra due mezzi pesanti, all’altezza del km 525. Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in direzione di. Lo rende noto. In alternativa, per le lunghe percorrenze da Firenze verso, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, seguire indicazioni per Viterbo, percorrere la SS2 via Cassia e riprendere la A1 dal Grande Raccordo Anulare di

incidente in A1, tamponamento tra due camion a Firenze: traffico nel caos verso nord - Uno dei due conducenti ferito e trasportato in ospedale. Chilometri di coda tra Firenze Scandicci e il bivio per la Fipili ...lanazione

Tamponamento fra due camion in autostrada: traffico in tilt. Sul posto i Vigili del fuoco - FIRENZE - incidente in A1. È successo intorno alle 15, nel tratto dell’autostrada a Firenze al km 281 in direzione nord. In base alle prime informazioni ...piananotizie

Autostrada A1: tamponamento fra due tir a Firenze. Conducente incastrato nell’abitacolo estratto dai vigili del fuoco - FIRENZE – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 28 marzo 2024, alle ore 15:30 nel comune di Firenze sul tratto autostradale A1 al km 281 direzione Nord, per un incidente stradale ...firenzepost