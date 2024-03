Autorimessa abusiva a Marina Denunciato il titolare dell’impresa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nessuno riusciva a pagare con carta. Quell’officina pretendeva soltanto contanti e mai rilasciava ricevute. Così alcuni clienti hanno segnalato ai carabinieri ildi un’di. Da qui l’ispezione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con gli Ispettori tecnici dell’Ispettorato del lavoro, coordinati dalla direttrice dell’Itl, Anna Maria Venezia. Dal sopralluogo dei carabinieri è emerso che all’interno dell’officina due meccanici stavano affettuando interventi al motore di due auto. Tuttavia dalla documentazione richiesta è emerso che l’attività di autoriparazione erain quanto non era stata costituita alcuna impresa e non era stato formalizzato alcun adempimento riguardante i contratti di lavoro del dipendente, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia ...