Auto contro muro | morto ragazzino di 16 anni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoAncora sangue sulle strade del tarantino. Una scia che sembra non arrestarsi e che miete sempre più vittime tra i giovani. Ieri sera si è verificato l’ennesimo incidente mortale sulla strada comunale “Luogovivo”, a Leporano, dove a perdere la vita è stato undi soli 16. L’adolescente era a bordo di un’Opel Astra guidata da un 28enne finito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. L’, per cause da accertare, è finita fuori strada impattando violentementeun. Ilè probabilmentesul colpo. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.