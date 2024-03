Attentato a Mosca | Roma si blinda per Pasqua

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Un’ulteriore intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo del territorio, in un’ottica di prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e di ogni potenziale evento lesivo per l’incolumità personale, è stata disposta nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto oggi a Palazzo Valentini, presieduto dal prefetto diLamberto Giannini. Alla riunione, finalizzata a una analisi di contesto della sicurezza della Capitale, anche a seguito dei recenti avvenimenti die delle valutazioni effettuate lo scorso 25 marzo in sede di Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro dell’Interno, hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine. In questo senso è stato pertanto disposto il rafforzamento delle misure ...