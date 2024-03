ATP Miami | sarà Medvedev l' avversario di Sinner in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)Daniill’di Janniknelladel Masters 1000 diche si giocherà domani in Florida. Il russo numero 4 del mondo ha eliminato nei quarti di finale il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-2, 7-6. L’azzurro nella serata italiana di ieri aveva sconfitto a sua volta il ceco Tomas Machac in poco più di un’ora e mezza di gioco grazie ad un 6-4, 6-2. Per il ventiduenne di Sesto Pusteria si tratterà di una ghiotta occasione per accedere all’ultimo atto del torneo americano e continuare a puntare al sorpasso su Carlos Alcaraz nella classifica ATP. La sfida conanche una rivincita della finale dello scorso anno quandofu sconfitto proprio dal russo ma si tratterà anche di ...