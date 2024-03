Atp Miami | sarà Medvedev a sfidare Sinner in semifinale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) –DaniilJannikinall'Atp di2024. Il russo ha superato il cileno Nicolas Jarry nei quarti di finale per 6-2 7-6 in un'ora e 41'.batte Machac e conquista le semifinaliè approdato ieri approda alle semifinali battendo in due set (6-4, 6-2) il 23enne L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.