ATP Miami 2024 | Alcaraz rullo compressore | vede la semifinale Sarà ancora sfida con Zverev?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Oggi si chiude il programma dei quarti di finale del Masters 1000 di: toccherà a Carlosed Alexander, che potrebbero ritrovarsi nuovamente contro dopo i quarti degli Australian Open, provare a raggiungere Jannik Sinner e Daniil Medv. Un torneo, quello di, che ha sicuramente regalato tante sorprese, ma non per quanto riguarda i primi quattro del seeding, con il numero 1 ed il numero 4 che sono anche i favoriti nei rispettivi quarti di finale. Si prospettano, dunque, delle semifinali decisamente spettacolari. Carlossta andando avanti come un. Neanche un buon Lorenzo Musetti ha potuto molto contro lo spagnolo, che prosegue nella sua striscia di successi consecutivi da Indian Wells. Ora per il ...