Atp Marrakech 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming con Berrettini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di(Marocco), torneo di scena da lunedì 1 a domenica 7 aprile sui campi in terra battuta . Matteoprosegue in Marocco il suo ritorno sul circuito maggiore. Dopo l’assaggio avuto con i campi veloci negli States, per Matteo prima di Monte-Carlo – torneo che per lui è un po’ di casa – ci sarà. Oltre a, presenti anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Per quest’ultimo iniziano un paio di mesi fondamentali, in cui dovrà fare punti importanti se vorrà prendere parte alle Olimpiadi. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del Atp 250 diè affidata a Sky ...