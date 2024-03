Atletico Huracan-River Plate sabato 30 marzo 2024 ore 00 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 28 marzo 2024) La stagione non è partita nel modo migliore per l’, dodicesimo nella Zona A con soli 9 punti ottenuti in undici giornate. Il Globo è lontanissimo dalle prime quattro posizioni e al momento deve lottare per tenere lontano l’ultimo posto della Tabla Anual, distante soltanto 4 lunghezze. Al Tomas Adolfo Ducó la formazione di InfoBetting: Scommesse Sportive e