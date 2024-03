Assicurazioni | nel 2023 raccolta in crescita e focus su risparmio famiglie

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 28 marzo 2024) Leconfermano in Italia un ruolo cruciale per le, sia come strumento di protezione contro eventi avversi, sia come catalizzatore dele forma alternativa di previdenza. E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’ANIA, secondo cui il settore ha raccolto quasi 145 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente. Considerando solo le imprese italiane e le rappresentanze in Italia delle imprese estere si registra unadi circa 130 miliardi. Si è però registrato un andamento di segno opposto nei due principali macro-comparti: all’espansione del volume dellapremi nel settore Danni (+6,6%) si è contrapposto il calo più contenuto registrato nel comparto Vita (-3,5%). Anche l’incidenza dei premi totali (Vita e Danni) sul Prodotto Interno Lordo è rimasta ...