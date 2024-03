Assemblea ordinaria dei Soci dell' Automobile Club Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 26 Marzo 2024, ha deliberato di indire l’ con il seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio Consuntivo 2023, Nota Integrativa e Relazioni; Varie ed eventuali. Il Bilancio Consuntivo 2023 sarà a disposizione deipresso la Segreteria’Ente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a decorrere dal giorno 27 MARZO 2024. Si avrà accesso ai documenti nel rispetto di quanto previsto sulla sicurezza. L'è convocata il giorno 19 Aprile 2024 alle ore 7,00 presso la sedeale’Ente in, viale Amendola 36, in prima convocazione; ove nella data del 19 Aprile 2024 non fosse raggiunto il numero legale - la metà più uno dei...