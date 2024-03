Artista accoltellato | ritenuto blasfemo

Accoltellato al collo da uno sconosciuto l' artista Andrea Saltini . L'aggressione è avvenuta all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra ... (fanpage)

Lo ha colpito al collo con un coltello e poi è fuggito via. Uno sconosciuto ha aggredito l'artista Andrea Saltini all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in ... (tg24.sky)