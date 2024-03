Arrestato con 60 chili di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Da Cinisello a Crema con un carico di 60di. Un trasporto speciale che è stato intercettato dalla polizia di Stato, che haun italiano di 50 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Martedì pomeriggio, gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Cinisello Balsamo, guidato dal dirigente Giovanni Di Stefano, stavano svolgendo un servizio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di. Gli operatori stavano transitando in via Alessandrina, in direzione via Erba, quando hanno notato il 50enne. Lo hanno riconosciuto subito, visti i numerosi precedenti, e così lo hanno prima tenuto d’occhio e poi lo hanno seguito nel suo percorso. Il corriere dellaguidava un’auto, poi risultata intestata a una società ...