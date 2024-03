(Di giovedì 28 marzo 2024) Mentre a Bergamo desta preoccupazione la diffusione del, in tutto il mondo isi stanno estinguendo e non è una buona notizia: ecco perché dovremmo preoccuparcene, anche in Lombardia

Apologia dei parassiti: non sono tutti da eliminare (come il tarlo asiatico) - Ebbene no, perché, se il tarlo asiatico del fusto è un parassita nocivo che va tenuto sotto controllo, ci sono migliaia di altre specie di parassiti a rischio di estinzione che invece rivestono un ...ecodibergamo

Apologia in musica di Napoli, ecco"Neapology" l'album-antologia di Genny Basso prodotto dal basso - Il pianista partenopeo, allievo del grande Aldo Ciccolini, rilegge Napoli tra "Era de maggio" e Stravinsky. Copertina firmata Mario Spada. In poco ...napoli.repubblica

Il nipote di Crosetto in corsa alle Europee: lui un maestro, mi dà consigli - Consigliere comunale a Torino, sarà nelle liste Fratelli d’Italia del Piemonte: «Mio zio è un maestro, lavoro il doppio per non deludere» ...corriere