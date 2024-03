Antonella Palmisano | “Ho imparato a gestire il problema fisico Parigi sarà forse l’ultima Olimpiade”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024)è la campionessa olimpica in carica della 20 km di marcia, titolo conquistato a Tokyo, e nel 2023 ha centrato anche la medaglia di bronzo iridata a Budapest: l’azzurra ha concesso un’intervista ad OA Sport nella quale ha parlato delle due gare citate, della preparazione verso i Giochi di2024 nonostante i problemi fisici, mai del tutto alle spalle, e della nuova specialità olimpica della staffetta mista, che in Francia sostituirà la 50 km maschile. Come si è svolta la preparazione invernale? Sei finalmente riuscita ad allenarti senza problemi, oppure di tanto in tanto ilche ti ha afflitta negli ultimi anni ha fatto capolino?“Ti direi alla grande, perché sono tanto avanti rispetto all’anno scorso, considerando che mi ero operata a fine settembre e che avevo incominciato a marciare i ...