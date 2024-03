Antitrust | multa da 3 | 2 milioni di euro a Mondo Convenienza | mobili incompleti e ostacoli nei reclami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,2diIrisS.r.l., titolare del marchio, per condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio deie anche nei servizi post-vendita. Secondo l’, dalle molte segnalazioni arrivate dai consumatori emerge che la società consegna prodotti non conformi, difettosi, danneggiati, non corrispondenti all’ordine di acquisto, con pezzi mancanti o di misure errate. In altri casi i prodotti non vengono montati correttamente, impedendone così la normale fruizione. Come segnala l’, “pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la ...