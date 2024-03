Antitrust | multa da 3 | 2 milioni a Mondo Convenienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio, una sanzione di 3e 200 mila euro. "La società - sottolinea l'in una nota - ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita. Pur consapevole dell'elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo - si legge - la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi".