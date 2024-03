Antifascismo percepito E antirazzismo omeopatico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’è la nuova moda del momento, insieme all’. Il trucco consiste nel dichiararsi convintamente antirazzisti quando le occasioni lo richiedono e poi comportarsi in modo opposto quando si ritiene di non essere ascoltati. Nella repubblica indipendente del calcio italiano l’è un prodotto di marketing che funziona moltissimo. Nella repubblica indipendente del calcio italiano l’è un prodotto di marketing che funziona moltissimo Alla stregua degli spot della Fifa anche la Figc ogni domenica ci propina qualche frase da baci perugina per dirci che essere razzisti è roba che non si fa. Striscioni con grafiche evolutissime, video con testimonial d’eccezione e comunicati stampa sinteticamente perfetti ci ripetono che il calcio ...